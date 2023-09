El jaleo de los viajes del Imserso, ¿por qué se retrasan otra vez?

Los Viajes del Imserso se van a retrasar este año. Otra vez. La adjudicación de todo el programa al grupo Avoris no ha sido aceptada por las otras empresas que optaban a alguno de los tres lotes (islas, costa e interior) y las perdedoras han recurrido la decisión del Imserso. Los plazos se ajustan y es difícil que los viajes arranquen a primeros de octubre. No es la primera vez que ocurre, y se han alzado algunas voces criticando que cada vez que se renueva el contrato pasa lo mismo. ¿A qué se debe el retraso? ¿Los viajes empezarán este año en enero, como en 2021? ¿Porqué no se prevén estas circunstancias en el proceso de adjudicación? ¿Influirá la subida de precios en la calidad de los viajes? Te damos las claves del nuevo culebrón de los Viajes del Imserso.