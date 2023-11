Cinco rutas micológicas en España para hacer este otoño

Las setas silvestres son caprichosas y exigentes. Necesitan unas condiciones muy concretas para que asomen en el manto boscoso y además están buenísimas. Por eso son tan preciadas y a veces adquieren un precio exorbitado en el mercado. En Uppers hemos pedido a un experto que nos aconseje qué rutas micológicas de España nos recomienda para esta temporada otoñal. Recuerda dos imprescindibles: calzado que agarre y no cale y una cesta de mimbre .

Salir a por setas se presenta como la actividad familiar idílica para el fin de semana. Un p aseo por el campo o la montaña entre pinos, robles, hayedos, rocas, riachuelos y alfombras de hojas y musgo relaja al más estresado. Lo normal es que no haya cobertura lo que proporciona ese aislamiento del día a día tan necesario. Por su parte, los más pequeños gastan toda la energía que acumulan y entran en contacto con la naturaleza lejos del colegio, las extraescolares, los deberes y las pantallas.

Sin embargo, cada año los expertos en micología se echan las manos a la cabeza al comprobar cómo quedan arrasadas las zonas donde habitualmente crecen muchas especies que incluso están amenazadas y a punto de desaparecer . Ya sea por desconocimiento o en busca de beneficio económico los buscadores de setas aficionados o con malas intenciones no tratan el entorno como deben y provocan que los hongos no se reproduzcan en la temporada siguiente.

Las autoridades de ciertas zonas se han puesto manos a la obra para regular la actividad y vigilar que la recogida de setas sea sobre todo sostenible. El objetivo es salvaguardar el entorno y asegurarse de que no se vean más amenazadas aún las especies. De este modo, en ciertos territorios se obliga a solicitar un permiso para llevarla a cabo, se cobra una tasa o se revisa lo que se ha recolectado; un dato que los aficionados no le toman la suficiente importancia es que muchas setas no son comestibles, algunas tal vez solo provocan una indigestión, pero otras son directamente mortales.