Las agencias que viajan a países no seguros: "Si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal"

En sus últimas recomendaciones el Ministerio de Exteriores de España te pide, prácticamente te ruega "encarecidamente" que no vayas a determinados países. Se trata, en su mayoría, de zonas de conflicto que, no hace falta ser muy lince para darte cuenta, pueden representar un peligro para tu propia seguridad. Entre ellos, Yemen, República Democrática del Congo, Siria, Irak, Afganistán o, más recientemente y por razones obvias, Ucrania, Palestina, Rusia e Israel .

El caso es que las recomendaciones del Gobierno no son vinculantes , es decir, solo son recomendaciones. En otras palabras no puede prohibir a ningún turista que vaya a dónde su espíritu "intrépido" quiera llevarle. Y es ahí donde entran en juego las agencias. "En 2021, los estadounidenses se retiraron y los talibanes volvieron a tomar el poder, y ese es el episodio que vas a presenciar en esta expedición", señalan algunas.

En un informe de Amaya Larrañeta para 20minutos.com, Gonzalo Sáenz de Santamaría, responsable de la agencia Phototravel, dice que "si no fuéramos a donde Exteriores dice que hay problemas, no viajaríamos a ninguna parte del mundo". Y agrega: "Yo voy muchísimo a Papúa Nueva Guinea, y a Etiopía, donde no recomiendan ir, pero tiramos de guías de altísima experiencia". Esta misma semana, el fotógrafo catalán Toni Espadas, moría asesinado en un "complejo" atentado precisamente en Etiopía, país en el que trabaja desde hace 13 años, cuando acompañaba a un equipo de la televisión chilena. El objetivo del programa, llamado 'Socios del mundo', es "descubrir nuevas y lejanas culturas, revelar exóticos y bellos paisajes, y vivir grandes aventuras".