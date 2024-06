Somos unos ilusos. Se nos abre una ventana con un anuncio de una aerolínea low cost y picamos enseguida. No es para menos; por 40 euros puedes ir y volver en avión a Tenerife o a Marsella. Después te das cuenta de que, por lo menos, necesitas llevar una mochila porque no vas a estar cinco días con lo puesto. Es evidente que prácticamente se nos está obligando a contratar el derecho a viajar con una bolsa como mínimo. Sin embargo, hay un truco para no pagar por el equipaje de mano, según desvelan los más entendidos, y en Uppers nos hemos hecho eco de su propuesta.