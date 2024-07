Sea cual sea el motivo, volar debería ser una buena experiencia placentera para todos los pasajeros en cualquier parte del mundo, pero en algunas ocasiones no todo sale como esperábamos y surgen imprevistos como puede ser el retraso de un vuelo.

Las únicas circunstancias en las que una compañía aérea no tiene obligación legal de proporcionar ningún tipo de compensación es si la cancelación de un vuelo se ha producido debido a razones como una erupción volcánica, condiciones climáticas extremas o huelgas .

Si tu vuelo es retrasado pero te han facilitado un nuevo billete y el tiempo de espera es superior a dos horas para corta distancia, o cuatro, para uno de larga distancia, tu compañía aérea está obligada a facilitarte vales para comida y bebida canjeables en los bares o restaurantes del aeropuerto . Si el motivo de tu vuelo retrasado no tiene nada que ver con tu compañía aérea, existen seguros de viajes que pueden compensarte por él. Muchos seguros de viajes incluyen indemnizaciones para vuelos cancelados, retrasados o perdidos en función de la empresa con la que hayas contratado dicho seguro.

La comida y el alojamiento solo son abonados por la compañía aérea si vuelas en aerolíneas con sede en la Unión Europea, o el vuelo parte de un aeropuerto de la Unión Europea. Aunque las compañías aéreas no pertenecientes a la UE también están obligadas a acomodarte en un vuelo alternativo, por ley no tienen que facilitarte comida y bebida. Los gastos ocasionados por este inconveniente pueden ser reclamados a tu seguro de viaje. El alojamiento, por su parte, se facilita dependiendo de dónde te encuentres, durante cuánto tiempo y si no tienes amigos o familiares en la zona que puedan hacerse cargo de ti.