La familia real británica tiene un protocolo para los viajes que afecta a todos los miembros principales

En la maleta hay que hacer hueco siempre a un traje negro, pero también a una bolsa de sangre

La reina Isabel II es la única que no cuenta con un pasaporte, aunque tiene que pasar por los controles

Las familias reales no viajan como el resto de los mortales, de eso no tiene duda nadie. Donde sí pueden surgir preguntas es en cómo viajan, tanto por sus propias manías al despegar como por lo que les obliga el protocolo. Lo más probable es que en más de una ocasión hayas oído alguna de esas curiosidades, como que el príncipe Carlos de Inglaterra siempre viaja con una bacinilla, una especie de baño portátil, un rumor que corrió tras la publicación del libro de un periodista británico sobre el príncipe y que él mismo se encargó de desmentir hace tiempo ante la pregunta de un periodista. ¿Qué otros secretos tienen la familia real británica cuando viaja?

El estricto protocolo de los viajes de la realeza

Según cuenta el diario The Sun, una regla que siempre deben cumplir es llevar un traje negro en su equipaje por si alguien de la familia real muere mientras están en el extranjero o de viaje oficial. De esta manera, siempre tendrán un traje para vestir el luto protocolario. No obstante, si recientemente has visto la serie 'The Crown' habrás refrescado gran parte de los episodios de la familia real, como el fallecimiento del rey Jorge VI, que pilló a la actual reina Isabel en África de viaje oficial. En ese momento no llevaba ningún traje de luto, por lo que tuvo que esperar en su avión al aterrizar a que le trajesen un traje negro para bajar de la nave.

Ligado a la muerte está una de las recomendaciones principales de no viajar juntos en el mismo avión. Por ejemplo, la reina no debería ir en el mismo vuelo que su hijo Carlos, igual que este no debería hacerlo con su hijo Guillermo, ni este con el príncipe George. No obstante, la reina puede tumbar esta medida en circunstancias especiales para que los miembros de la familia viajen juntos.

Los secretos de la maleta

Y lo que quizá es uno de los secretos más curiosos de los viajes de la familia real británica es que en su equipaje va algo más que ropa, zapatos y joyas. Por lo general, cuando hacen grandes viajes llevan una bolsa de suministro de sangre de su grupo sanguíneo para poder utilizarla en caso de que ocurriese algo.

Si seguimos con el equipaje, según Vanity Fair la organización de las maletas es bastante estricta para saber a dónde se debe destinar el equipaje. Así, cada maleta lleva una etiqueta especial en la que también es visible el nombre de la persona a la que pertenece. Si es verde las maletas irán al hotel; si es azul esta irá en la cabina de pasajeros durante el vuelo en avión; y si es amarilla la maleta se transportará a una residencia específica, como puede ser la casa de un embajador que se vaya a visitar.

La reina Isabel, la única sin pasaporte