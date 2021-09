Es probable que, siendo un amante de las series o no, este verano hayas oído hablar en más de una ocasión de 'The White Lotus' (HBO), la serie del verano para muchos. La sátira dirigida por Mike White cuenta la historia de un grupo de millonarios blancos que llegan a un lujoso hotel en Hawái para hospedarse durante unos días. Las relaciones entre visitantes y empleados marcan la ficción que trata de poner sobre la mesa la lucha de clases, el poder del dinero o el privilegio de ser blanco. Todo ello en un enclave espectacular, un hotel que no solo es el escenario de 'The White Lotus', también es tan real que puedes hospedarte en una de sus lujosas habitaciones.