Para los senderistas aconsejan ir siempre por lugares seguros, por los senderos y caminos señalizados, pero en caso de no haberlo ir por el arcén o la calzada, aquí por la parte izquierda, pero si vas en grupo hay que ir en fila y por la derecha. No obstante, pese a la no recomendación de hacerlo en situaciones de baja visibilidad, si no queda otro remedio, siempre hay que transitar con reflectantes para ser visto y para cruzar la calzada, siempre en zonas con amplia visibilidad.