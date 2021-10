Sharon Stone está en Sevilla. El que no se ha enterado será porque no es uno de los millones de seguidores que concentra en sus redes sociales, pues en los últimos días la actriz de 'Instinto básico' o 'Casino' ha demostrado con sus vídeos, titulados 'Sharon Stone reporting from Seville', que se ha quedado totalmente prendada de la ciudad andaluza y su arquitectura, especialmente con la Giralda. La actriz se encontraba en Sevilla para asistir a una entrega de premios donde ha tenido varias sorpresas, como el regalo de una camiseta del Betis con su nombre que le entregaron los futbolistas Joaquín Sánchez y Marc Bartra. Pero sin duda, uno de los momentos más especiales ha sido su paseo nocturno por la Plaza de España.