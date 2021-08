Los viajes del IMSERSO, suspendidos cautelarmente por una decisión judicial y un recurso de los hoteleros

Ante esta situación, desde la patronal hotelera confirman la decisión del Tribunal: "nos han comunicado ayer que decreta esta suspensión del trámite administrativo . Esperamos que en 20 o 30 días pueda estar solucionado, pero ahora dependemos de lo que decida el tribunal. Tenemos claro que los pliegos del IMSERSO vulneran los derechos de los hoteleros. Hemos intentado negociarlas, pero no nos han escuchado . Ni siquiera se han querido reunir con nosotros y han sacado unos pliegos tardísimo y nos encontramos que no podemos hacer otra cosa que defender nuestros derechos", explica.

Con la paralización momentánea de esta tramitación, la principal repercusión es que todo se retrasará un poco más. De hecho, las agencias de viajes, sobre todo las erradicadas en la Comunidad Valenciana ya están alertando de que esto no hará si no incrementar las pérdidas que el sector ya venía sufriendo por culpa de la pandemia, al alargar los plazos de todo el proceso. "A la agencias de viajes se les ha incrementado un 20% su retribución en los pliegos, y condiciones muy favorecedoras. Si a los hoteles nos hubieran subido esa retribución no hubiéramos planteado este recurso", comentan desde Hosbec.