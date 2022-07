Los hijos de tu pareja en verano o la convivencia no elegida: las diez reglas para que funcione

La convivencia nos hace destacar como especie, pero también es la prueba de fuego de cualquier relación . Su desgaste es la razón más esgrimida en la mayoría de las separaciones. Si ya es difícil vivir junto a los elegidos... ¿Cómo no va a ser un campo minado la convivencia con aquellos que nos imponen? El ejemplo más claro, los hijos de tu pareja durante el sagrado veraneo. Acabar sin roces y en armonía parece misión imposible, pero hay maneras de llegar sanos y salvos al final de las vacaciones . Contamos para ello con la mejor especialista: la psicóloga Laura Rojas-Marcos, autora del libro 'Convivir y compartir' y creadora del decálogo de la buena convivencia , las diez C que nunca debemos olvidar.

La capacidad para comunicar influye decisivamente en la convivencia, tanto el lenguaje verbal como el no verbal. A veces, los gestos, las miradas o el tono de una palabra revelan más que todo un discurso. Si queremos mantener una comunicación positiva, lo primero es elegir bien qué queremos decir y cuándo decirlo . En el caso de los niños y adolescentes, es aconsejable que el mensaje sea claro, directo, objetivo y sin reproches añadidos.

El momento es igualmente decisivo. Hay que asegurarse la atención : ¿hablar de algo importante antes de su serie favorita? No habría mucha receptividad. Por último, hay que huir de los destructores de la comunicación : descalificaciones, gritos, amenazas, indiferencia, silencio, malos modos...

La clave es mantener las formas , tanto en la actitud como en las palabras, sin perder autenticidad ; es decir, sin aparentar una falsa cordialidad; en resumen: sin ser hipócritas . Esto es especialmente importante en el caso de niños y adolescentes porque saben detectar cuándo la amabilidad es o no sincera. Las personas amables no actúan de manera interesada y siempre están dispuestas a reconocer los logros de los demás . Aplicado a estas vacaciones: prioriza las actitudes amables , sé cortés con los tuyos y da por descontado la buena intención de todos sus actos. Si desconfías de ellos, el terreno para el conflicto está abonado.

La consideración es un paso más de la cordialidad. Implica poner en marcha la solidaridad y ejercitar el famoso 'músculo' de la empatía. Consiste en tener en cuenta las necesidades y los sentimientos de las personas de su entorno. Implica una actitud respetuosa, incluso cuando hay una diferencia de opiniones. Las personas consideradas siempre piensan antes de actuar. En este caso concreto, antes de 'incendiar' una conversación con un reproche, pensemos si no ha habido un malentendido, si la petición no era excesiva, si el chaval no estaba en un momento complicado... Después de esas reflexiones, quizá hay que postergar esa conversación incómoda. Recuerda: las palabras son plata, pero el silencio es oro.