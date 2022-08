Tres trucos para limpiar las manchas marrones del inodoro

Pueden ser una auténtica pesadilla para quienes se encargan de las tareas del hogar: las antiestéticas manchas marrones que aparecen en los inodoros y que no se eliminan con la limpieza habitual.

Están en el peor sitio (dentro del inodoro), pero no son lo que parece. Las manchas marrones aparecen en los lugares donde el agua tiene mucha cal y sedimentos. Si no las tienes en casa, no es raro que las hayas visto en zonas de playa, donde el agua suele ser caliza, y en zonas donde el agua tiene el mismo problema.