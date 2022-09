También es un momento delicado en la formación de la personalidad de nuestros hijos. Si nos excedemos repartiendo más responsabilidades de los que les corresponden, crearemos desapego y personas poco empáticas . Sin embargo, si no dejamos que asuman ninguna, estaremos formando seres dependientes .

Lidiar con adolescentes entraña riesgos. Tememos no saber gestionar tantas emociones a flor de piel . Pero si lo pensamos bien, ¿realmente estamos hablando de un agujero negro en la vida de la familia? No te enfrentas a nada desconocido. Recuerda cómo te sentías en esos años y compara con lo que tienes en casa.

Esto mismo te ocurrió a ti hace unos 40 años, cuando tenías esos amigos y amigas del alma con los que coincidías en todo , a diferencia de tus padres, unos señores que vivían en tu casa y que ordenaban, exigían y decían que no a casi todo. ¿O no los veías así?

Crea su nuevo yo por oposición , lo que proporciona momentos de tensión, furia, y ya pasado el enfado, un poso de tristeza. Los padres no entienden nada y los hijos empiezan a situarlos entre las personas en las que no pueden confiar. Pero, admítelo, tú también fuiste el reflejo negativo de tus padres.

Quizá es la parte más dura de la crianza: el día que descubres en tu hijo esa mirada desinteresada. Ya no eres su principal referente, no hay gestos de cariño, emoción y agradecimiento. Ahora se fían más de amigos, youtubers, tiktokers o influencers. Te ponen a prueba preguntándote cosas de la actualidad teen que a duras penas comprendes. Y se convierten en una especie de provocadores profesionales. Allí donde detectan que hay un tema sensible, dirigen sus fuerzas. Algo así hacías tú cuando cantabas canciones irreverentes (¿alguien se acuerda de Las Vulpes y su 'Quiero ser una zorra'?) o hacías preguntas-trampa para confirmar que, efectivamente, tus padres eran una antigualla. Irónicamente, la antigualla ahora eres tú.