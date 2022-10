Debatir en familia puede ser algo infrecuente en algunas casas. No es raro porque muchos debates que c omienzan con buena intención terminan en forma de conflicto . Debatir, por tanto, puede generar algo de vértigo. Pero puede ser más fácil adoptando ciertas pautas. Para Lara Ferreiro hay cinco pasos que nos acercan a un debate sereno y productivo.

Muchas conductas negativas o asociales podrían evitarse si alguno de los implicados, ya sea parte activa o pasiva, supiera decir que no. Conocer los límites entre lo que es o no es aceptable es fundamental, pero cada perfil de personalidad gestiona sus límites de manera distinta. "Hay tres perfiles: los ratoncitos que se callan; los delfines que dicen lo que piensan de manera asertiva y los leones , que se muestran muy agresivos", explica Ferreiro.

¿Qué implicaciones tiene pertenecer a uno u otro perfil? "A los ratones los demás los van a utilizar y al final se va a sentir mal consigo mismo porque no consigue poner límites. El delfín es lo ideal. El león va a hacer lo que quiera, pero va a sacrificar las relaciones sociales. A los hijos hay que preguntarles qué situaciones han vivido en las que les hubiera gustado decir que no y no lo han hecho. Lo mejor es hacer una lista y explicarles cómo actuaría cada perfil y cómo decir que no. Hay que descubrir que relaciones asociadas hay. Por ejemplo, pueden temer que si no hacen algo, les dejen de querer", resume la experta.