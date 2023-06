Más de 200.000 alumnos se están presentando en estos días la EBAU , la pruebas de acceso a los estudios universitarios elegidos. Los candidatos tienen que aprobar, igualar, e idealmente, superar la nota de corte del grado elegido. En 2022, en la convocatoria más multitudinaria, los aprobados se mantuvieron por encima del 93%; sin embargo, alcanzar la nota de corte para los estudios deseados no fue fácil. Este año, las circunstancias son parecidas y los estudiantes se enfrentan al mismo reto: además de las calificaciones del alumno en el Bachillerato, la preparación de la selectividad desempeña un papel esencial.

¿Cómo hacer que el estudio de la EBAU sea lo más fructífero posible ? Aunque no hay fórmulas milagrosas, sí hay métodos que pueden echar una mano. Pero, según los expertos, debe ser cada alumno quien decida qué técnica de estudio le encaja mejor en cada asignatura. Como explica Jordi Perales, tutor del máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), los alumnos llevan toda su vida estudiando y conocen bien sus fortalezas y sus debilidades. "Llegan a la EBAU habiendo hecho tres cursos de educación infantil, seis de primaria, cuatro de ESO y, como mínimo, dos de Bachillerato. Ya saben qué les funciona en cada asignatura", afirma añadiendo que no es buena idea probar cosas nuevas precisamente en este momento. "Es una cuestión de conocerse a uno mismo y ver qué técnica de estudio va mejor en cada materia" , señala este experto.

Su opinión coincide con la de Amalia Gordóvil, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. Esta docente asegura que todos los métodos de estudio tienen algo de validez, pero al mismo tiempo no todos sirven para distintos alumnos. "No podemos elegir uno y pensar que va a ser 100% infalible. El mejor método es conocerse a uno mismo y saber qué le funciona, no depender de recetas mágicas. En este sentido, los estudiantes pueden informarse de los diferentes métodos existentes y elegir el que creen que es más apropiado para ellos", explica. ¿A qué métodos se refiere la experta?