"La traición rompe las familias , normalmente por dinero. He visto muchas familias destrozadas por dinero. Pero esto es un paso más: este episodio va a salpicar a toda la familia porque cada miembro va a posicionarse en un punto o en otro. En un caso así, la familia es como un jarrón que se rompe en mil pedazos. La familia es una institución dedicada al cariño y al respeto . Es el amor incondicional. Por eso, el impacto de casos como este es especialmente fuerte porque, además, crea un estigma social : va a marcar a la familia", asegura la psicóloga y terapeuta Lara Ferreiro.

La propia María del Monte ha afirmado que lo más complejo de este caso es gestionar la parte emocional . "Más que emociones o sentimientos hay que hablar de fases . La primera es el shock y la negación : "No puede ser que esta persona a la que amo haya hecho esto". La segunda fase es la ira , pensar en cómo se ha atrevido a hacer algo así, con esa brutalidad. Tenía que ser alguien que conociera muy bien la casa. María del Monte va a quedar muy traumatizada, y su mujer, al parecer, no puede dormir. Tiene flash-backs propios de un trastorno de estrés post-traumático . Un robo con violencia en la propia casa es, junto a la muerte de un hijo o vivir una guerra, de los hechos más traumáticos que pueden vivirse porque sientes que se vulnera el propio hoga r".

No son los únicos sentimientos. Para la psicóloga, se puede experimentar también tristeza e, incluso, paradójicamente, culpa: "Se puede pensar qué ha pasado con esa persona , qué ha ocurrido para que descarrile de esa manera".

Sin embargo, para la experta, lo peor puede estar por venir. "La tercera fase, llamada el pozo negro , es la más negativa . Es cuando se llora, se siente muchísimo dolor y nos damos cuenta de la verdadera dimensión: alguien de tu propia familia, carne de tu carne, ha sido capaz de hacerte daño. Todo eso produce mucho miedo . El trauma genera la sensación de alerta, ya no estás en casa con sensación de paz, sino en un estado de vigilancia hiperactivado, además de tener un sentimiento de decepción y desconfianza ", explica Ferreiro.

En opinión de la experta, pueden pasar años hasta que el duelo se resuelva; incluso, puede no resolverse

Cada persona vive su trauma de distinta manera. Pero lo habitual es que atravesar todas estas fases pueda llevar meses hasta llegar al cuarto estadio: la aceptación . Después queda el momento del aprendizaje , diverso según la experiencia de cada individuo, y, eventualmente, del perdón . Para la psicóloga, incluso, puede haber duelos que duren años o que no se resuelvan .

La psicóloga también advierte de que hay personas que no pueden, no saben o no quieren perdonar. ¿Qué ocurre en esos casos? "El trauma se refuerza. Es aún más intenso", señala.