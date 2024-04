Nicolas Cage y otros famosos que han sido padres solteros

El actor tuvo un hijo, Weston, con la actriz Christina Fulton, en 1990, no obstante la relación no llegó a buen puerto y la pareja se separó. De esta forma, el actor crió a su niño en soledad durante muchísimo tiempo, en uno de los mejores momentos de su carrera, lo cual describió como una experiencia que le cambió totalmente: “He sido padre por 19 años y me he dado cuenta de que la paternidad me ha cambiado. Después de tener un niño, fui en otra dirección”, comentó en una entrevista el medio británico Express.