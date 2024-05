"La emocionalidad que nos despierta la EBAU es muy específica. Sabemos el impacto que tiene fallar , hay autoexigencia, expectativas propias y ajenas, presión social, ilusiones que dependerán del resultado que saquemos", señala Mireia Cabero, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Añade que a todo lo anterior se suma que hay una creencia errónea de que la vida académica y profesional quedará determinada por lo que pase en estas pruebas. "Cuando una experiencia reúne tanta carga vital en una edad donde la madurez emocional aún no ha podido desarrollarse, el cerebro vive con mucha intensidad las emociones. Como no es fácil gestionarlas , y menos a determinadas edades, cuesta que esta intensidad se reduzca fácilmente", indica.

Esas malas pasadas pueden tener consecuencias . En opinión de Montserrat Lacalle, también profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, lo más probable es que no sean solo nervios . "Cuando un alumno se siente nervioso y no rinde en el examen, se queda en blanco o no es capaz de responder de la mejor manera, seguramente lo que le está pasando es que ya está en el rango de la ansiedad . Tenemos que ser capaces de diferenciar lo que serían los nervios y la inquietud o una preocupación sana por el rendimiento en ese examen de lo que es la ansiedad, donde el rendimiento se puede ver dificultado", asegura la experta.

La clave para combatir ese estado emocional, tanto en los días previos como en el día del examen, es "focalizarse en cambiar nuestro pensamiento", afirma Lacalle. "Muchas veces lo que ocurre es que los alumnos se están exigiendo aprobar, les aparecen pensamientos como 'no puedo suspender' o exigencias absolutistas e irracionales ante el examen, y muchos de ellos se condenan en su pensamiento si no consiguen buena nota y empiezan a pensar que, si no son capaces, su valor individual se verá comprometido con pensamientos como 'no sirvo", continúa.