Copiar en unas pruebas que te llevan directamente a un nivel más alto de exigencia no parece tener mucho sentido. Es como subirte a un bote y arrojar los remos . Sin embargo, para algunos estudiantes la presión por acceder a una carrera, especialmente si les ha ido regular en el bachillerato, es tal, que pueden llegar a tomar decisiones muy torpes. Para la psicóloga Andrea Valenzuela "a esas edades la personalidad está en proceso formativo y los problemas de inseguridad suelen ser habituales, paradójicamente como sociedad les enfrentamos a este tipo de pruebas con expresiones como 'decidir tu futuro' que ponen un peso innecesario sobre sus espaldas ". Para la especialista, en ese contexto no es descabellado que alguno llegue a recurrir a la trampa como último recurso.

Hay, según los especialistas, varias señales que pueden dejar bastante claro que un adolescente miente u oculta algo . En todos los casos, la comunicación es lo más importante. "Lejos de sentirse cuestionados, los jóvenes necesitan sentirse acompañados en sus procesos -apunta Valenzuela- pero esto no quiere decir que no prestemos atención a determinados cambios de conducta que pueden ser indicadores de que el adolescente lo está pasando mal, tal vez motivado por el miedo o la culpa ".

Muchas de esas señales tienen que ver con el 'lenguaje corporal': no mirar directamente a los ojos, mantener una distancia física inusual, tartamudear, sudoración poco habitual, etc. En otros casos, el padecimiento por culpa solo podrá percibirse mediante una conversación más profunda. "Es por eso que insisto en que la comunicación, sobre todo en los días previos a las pruebas, es indispensable -sostiene la psicóloga-. Y no solo con la finalidad de 'descubrir' cualquier decisión equivocada que hayan podido tomar, sino para intentar aliviar la presión innecesaria, que es finalmente la fuente de las malas decisiones".