Federer y sus cinco consejos para que tus hijos sean felices: "Cada punto debe ser lo más importante"

Roger Federer ha dado un discurso que es el sueño de cualquier editor de libros de autoayuda: un título directo y sencillo, 'Lecciones de tenis' , la información bien ordenada y presentada de manera orgánica y clara, anécdotas muy bien colocadas en el momento preciso y notas de carga emocional y sentido del humor salpicadas aquí y allá con gracia y efectividad. El discurso perfecto. La mayor lección para los recién graduados que lo escuchaban, y también para tus hijos, llegó sin embargo segundos antes de empezar a enumerar sus 'lecciones': "Sé que lo se siente que la gente te pregunte todo el tiempo y ahora que vás a hacer con el resto de tu vida? No lo sé. Y está bien no saber ".

Al mal tiempo darle prisa, dicen los mayores. Y es así. Por eso, lejos de pretender edulcorar los sueños de nadie, Federer ha querido empezar por la más simple: si no trabajas no va a ocurrir nada . Así que más te vale que vayas aceptando esa realidad. "La constancia es incluso más importante que el propio talento" decía en una variante de la misma idea.

Importantísimo también: la idea de que todo ese esfuerzo no siempre va a significar un triunfo. Y aún así hay que perseverar. Aceptar que a veces vas a perder, como en la final de Wimbledon de 2008, y que aún así tu esfuerzo puede ser reconocido y ser parte de algo grande.

Federer propuso aquí un ejemplo inapelable: "De los 1,526 partidos profesionales que he jugado, he ganado aproximadamente el 80%, pero ¿sabéis cuál es el porcentaje de puntos que he ganado en total? Solo el 54%.". La idea es que sí, ha ganado aún la mayoría de puntos, pero de ninguna manera esa ha sido una diferencia apabullante sobre sus rivales. Al final, la grandeza se consigue punto a punto, los ganados y los perdidos. Lo que nos lleva diectamente a la siguiente lección.