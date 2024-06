La joven, que guarda un parecido más que razonable con su madre, está a un paso de entrar en la Universidad y es una chica muy responsable. La actriz contaba el programa ‘Live with Kelly and Mark’, que está viendo en qué universidad estudiar y aseguró que era “emocionante”. Incluso explicó que puede “ver el estrés, pero el estrés y la emoción van de la mano”. Con plena confianza en su hija, afirmaba Jennifer que Violet “lo está llevando como una campeona, tiene el control y no tengo que preguntarle si está haciendo esto o aquello”.