Hay garajes que son como la cabeza de sus dueños. Hay cabezas que son agentes del caos . Hay cabezas que harían sufrir a Marie Kondo los domingos por la tarde. Hay garajes que harían sufrir a cualquier persona cualquier día de la semana. Hay garajes que son trasteros encubiertos. Y trasteros que son patologías de incógnito. Y no todo va ser fiesta este verano . Y tal vez ya va siendo hora de que dejes de hincharte a birras (o no) y te pongas a ordenar el maldito garaje.

Profundizar en un garaje es como profundizar en nuestras relaciones familiares: casi siempre preferiríamos no hacerlo. Almacenamos allí viejos rencores, emociones que ya casi no usamos y verdades que, ya que no podemos deshacernos de ellas, consideramos mejor que permanezcan guardadas. Pero tarde o temprano tenemos que hacerlo. Así que vamos a sintetizar aquí algunos de los consejos habituales de los expertos en domesticar, nunca mejor dicho, el caos de nuestras vidas.