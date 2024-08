Las vacaciones en familia de los Beckham en Italia: así han crecido sus cuatro hijos

Los meses de verano es la temporada por excelencia en la que todo el mundo huye de las grandes ciudades para disfrutar de unas vacaciones con la familia o con los amigos. Y eso es algo que hacemos todos, hasta los famosos, y los Beckham no iban a ser menos. El matrimonio de David y Victoria Beckham ha aprovechado estas últimas semanas para irse de vacaciones familiares con sus hijos Romeo, Cruz y Harper Seven, con la ausencia de Brooklyn y su mujer, Nicola Peltz, que no han podido acompañarlos en esos días de relax.