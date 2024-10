María, hija del piloto Álex Crivillé, sobre los trastornos alimentarios: "Hay que vigilar siempre. Es muy fácil recaer"

Hoy estudia un grado medio de personas con dependencia e integración social para poder ayudar a quienes puedan estar en risego emocional como ella lo estuvo. Pero permanece vigilante. Los trastornos alientarios, como los de que cualquier tipo que implican un desorden en la gestión de las emociones, siempre están ahí. "Nunca se supera por completo. Hay épocas de mi vida en las que mi cabeza me dice: 'Vigila, es muy fácil recaer", asegura con firmeza. Su experiencia con la enfermedad le enfrentó a la soledad. "A los 11 años sufrí bullying en el colegio y eso derivó en bulimia. Yo no decía nada porque me daba vergüenza hablar sobre el tema, entonces no había tanta información como ahora. La primera vez estuve tres meses ingresada y después seguí un tratamiento en un hospital de día. Cumplí 13 años en el hospital. Un mes después de darme el alta me encontré fatal y me fui a otro hospital que fue fundamental para vencer mi enfermedad. Fue muy duro porque me pilló el covid y estuve cuatro meses sin poder ver a mis padres", explica de manera serena.