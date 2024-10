Limpieza de la muerte: el método de orden sueco para ir ligeros en el último viaje

La artífice del éxito es Margareta Magnusson, la Marie Kondo sueca, quien ha recopilado los preceptos del 'döstädning' en el best seller 'The Gentle Art of Swedish Death Cleaning: How to Free Yourself and Your Family from a Lifetime of Clutter', algo así como 'El apacible arte de la limpieza de la muerte sueca: cómo liberarte a ti mismo y a tu familia de toda una vida de desorden y acumulación'. Magnusson, "una sueca de entre 80 y 100 años" tal y como se define, escribió el libro tras enviudar y enfrentarse a la tarea de poner orden a los objetos de toda una vida. Como explica ella misma, esta limpieza es buena para nuestros parientes, pero, sobre todo, es liberadora para nosotros mismos.