En Instagram ya es habitual ver alguna esquela, eso sí, adaptada al lenguaje de redes, o ser informado de cuándo y dónde se hará el funeral por alguien. Y no solo en cuentas privadas. Las públicas, esas que puede ver todo el mundo, también contienen este tipo de información y, con ella, los votos, las condolencias y los pésames de los conocidos , y no tan conocidos. En ese sentido, las redes pueden ser un espacio adecuado para volcar sentimientos que son difíciles, intensos y complicados. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde debemos compartir? ¿Cuánto debemos consolar?

La segunda es de carácter emocional: se trata de poner en orden los sentimientos y, en cierta manera, rendir un homenaje al ser querido. Esto es lo que más percibe Moffa. "Algunas personas escriben publicaciones largas y dicen, 'No necesito consejos. No necesito nada. Simplemente necesitaba desahogarme ", señala la experta.

¿Qué no hay que hacer nunca? "Ir con prisas", señala Gina Moffa. Las prisas que nos hacen cometer faltas de ortografía o incluir iconos inesperados revelan que no hemos tenido tiempo de revisar lo que estábamos escribiendo. Algunos expertos van más allá: no es falta de tiempo, sino falta de atención. Nuestro cerebro no lo catalogado como un evento al que prestar atención y lo hacemos en modo casi automático. Esto, que puede parecer irrelevante, levanta alguna ampolla entre los que están pasando por el duelo. "Alguien a quien consideramos muy amigo no debería escribir con erratas, debe molestarse en revisar la ortografía y lo que está mandando", asegura la terapeuta, quien comparte otra recomendación: respetar todos los duelos. Cada vez más personas expresan dolor por la pérdida de su familia 'ampliada'. Las mascotas son los principales destinatarios de estas publicaciones. Para la experta hay que entenderlas como una manera de seguir conectados con ellas y los momentos de alegría compartida, exactamente igual que sentiríamos con un ser querido.