El hecho de que el tiempo sea corto para unos y elástico para otros ocasiona numerosos problemas de convivencia. Los padres se debaten entre hacer aquello encomendado a los hijos para no prolongar una situación que no es la ideal o dejar que sean ellos los que lleven la iniciativa. Mientras se decide cómo actuar, ocurre algo casi inevitable: la tormenta estalla en forma de ira.

Como explica la divulgadora, la intención de los progenitores no es avivar un conflicto , sino encontrar una solución. Pero en el camino, la amígdala, ese minúsculo órgano cerebral superviviente del cerebro más primitivo nos juega una mala pasada y termina 'secuestrándonos'. Eñ resultado es que terminamos diciendo lo que hay que decir, pero no cómo hay que decirlo.

En este caso, lo importante no es sólo lo que queremos expresar, sino la manera de hacerlo. Construir la confianza con los adolescentes es algo que se hace día a día. Se trata de una relación de naturaleza frágil, que puede romperse por una frase desafortunada. Al Azem se refiere a varias en concreto: "Me tienes harta, no has hecho nada de lo que te pedí. Eres un desastre".