La abuela preferida de la mayoría de los nietos, según dice la ciencia

Es indiscutible que, en muchas parejas con hijos, los abuelos son un pilar básico sin el cual no podrían conciliar su vida familiar con su trabajo. Desde el día que se vuelve del hospital a casa con el recién nacido en brazos, lo normal es que la presencia de los abuelos resulte un alivio que permite tomar una ducha o desayunar. Cuando hay hermanos se los llevan al parque o se sientan a jugar con ellos mientras la mamá descansa o el papá baña al bebito. Lo cierto es que la lista de cosas con las que los abuelos ayudan a sus hijos con respecto a sus nietos es interminable.

Cualquiera puede pensar que esta conexión entre abuelos y nietos es lógica, ya que se fortalece día a día. Lo curioso es que en un entorno donde ambas abuelas están vivas y residen cerca de sus hijos, no hay enfermedades de por medio y las relaciones son fluidas, es la materna la que tiene una mayor presencia a la hora de relacionarse, cuidar o pasar más horas con sus nietos . Puede entenderse, por ejemplo, en el caso de bebés lactantes de leche materna con una mamá primeriza que suele acudir a su propia madre para pedir consejo; es con ella con quien tiene más confianza de modo que aparta un poco o un mucho a su suegra en esa etapa tan importante.

La comunidad científica es consciente de estas circunstancias, no obstante, ha demostrado a través de varios estudios que en esos vínculos no es solo el roce el que hace el cariño. Resulta que la relación tan especial que se establece entre las a buelas maternas y sus nietos y nietas responde a varias circunstancias que avala la ciencia.

En primer lugar, el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos llevó a cabo una investigación tras la cual probó que los nietos y nietas heredan la carga genética de sus abuelas maternas , es más, les trasmiten tanto el carácter (comportamiento y temperamento) como algunos de sus rasgos físicos . Esto se debe a que los óvulos transfieren una mayor carga genética además de información mitocondrial, cosa que no pueden hacer los espermatozoides porque carecen de ella.

En tercer lugar, en un estudio realizado por el departamento de antropología biológica de la Universidad de Cambridge se llegó a la conclusión de que “el efecto de una abuela sobre sus nietos varía según su relación con el cromosoma X”. En principio, “ las abuelas maternas tienen un 25% de parentesco X con sus nietos y nietas y ambos nietos tienen la misma probabilidad de heredar cualquiera de sus genes ligados al cromosoma X”. Sin embargo, las abuelas paternas solo transmiten sus cromosomas X a sus nietas, pero no a sus nietos.

Entonces parece como si “la culpa” de que los abuelos paternos no participen de igual manera en la crianza y en el acompañamiento de los nietos fuera no solo de la genética, sino de que el padre no cuenta con esa ventaja matrilineal. Por tanto, los abuelos paternos lo tienen más difícil pero igualmente pueden lograr crear un vínculo tan especial o más con sus nietos mostrándoles cada día todo su amor y su cariño.