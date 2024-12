Richard Gere lleva varios meses viviendo en Madrid junto a su mujer, Alejandra Silva , y sus hijos, por lo que no debería ser raro verle disfrutando de alguna de las múltiples opciones ocio-culturales que ofrece la capital. Sin embargo, los presentes en la conocida chocolatería de San Ginés la tarde del día de Navidad no pudieron reprimir la sorpresa al ver entrar en el local a la estrella de Hollywood con su familia y unos amigos para degustar un clásico madrileño de estas fechas: unos deliciosos churros con chocolate .

El dueño de San Ginés, Pedro Trapote, ha contado a 'Vanitatis' que el grupo de Gere no pidió ni tuvo ningún trato especial y, dado que en el establecimiento no hay reservados, sus integrantes ocuparon la sala junto al resto de clientes, que no daban crédito ante la célebre visita. Una vez que terminaron de merendar, se despidieron de los empleados, que se hicieron una foto con el actor de 'Ofical y caballero', y de los presentes.