Sin un chuletón, buena maña para jugar al frontón y una larga ristra de apellidos vascos, no hay yerno que se gane el aprecio ni la confianza de Koldo, el popular aita de 'Ocho apellidos'. Si el chuletón va regado con un exquisito Rioja, mejor que mejor. El actor Karra Elejalde en su papel cumple todos los tópicos del suegro, pero lo curioso es que cualquiera de sus recelos o terquedades se repiten de manera casi universal y atemporal en muchas familias. Queremos pensar que no todos se las gastan como Koldo: "Como me engañes, tiro del sedal, te cojo, te ablando a hostias, te retuerzo entero y luego hago contigo un nudo marinero", le advierte a Dani Rovira, que ejerce de sufrido aspirante a yerno en 'Ocho apellidos vascos'.