Roberto tiene 53 años y su hijo, Nacho, 21. Es el pequeño de la familia y el jueves hará su último examen de Derecho. Estudia en Madrid y, aunque es de Toledo, normalmente vive en una casa que la familia tiene en Pozuelo. Sin embargo, este año ha sido diferente. Solo tenía que ir a la Universidad una semana sí y otra no, por lo que ha estado a caballo entre ambas ciudades. Sus planes de verano son muchos y variados: una semana en Marbella, otra en Sanxenxo, un par de escapadas a Italia… "La verdad que me da bastante miedo todo lo que va a hacer mi hijo este verano. Veo que no va a parar por casa y aunque su madre y yo estamos vacunados, sus hermanos no lo están. No queremos decirle que no haga planes, no es justo, pero sí que le advertimos de que tenga cuidado con las macrofiestas, las discotecas y esas cosas. Es muy complicado, él nos dice que sí, que no seamos pesados, pero creo que más bien lo hace para que le dejemos en paz", nos cuenta Roberto.