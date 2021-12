En Uppers hemos consultado con un gabinete de psicología especializado en familia para que nos desvele cómo llevarte bien con tu familia política y sobre todo cómo mejorar la relación con la familia política si es que el rumbo no está siendo el adecuado. Lidiar uno y otro con una familia desconocida que tiene opiniones, costumbres, formas y personalidades tan distintas es un arte.

A veces soportamos manías de un amigo porque queremos seguir manteniendo ese vínculo con él. En cambio, con los miembros de la familia del otro no queremos esforzarnos ni tener una mínima paciencia. En realidad, tendría que ser al contrario por respeto y consideración hacia nuestra pareja que es lo más querido para nosotros.

Además de esa paciencia, tal como hemos dicho antes, un básico es fijar unos límites. Principalmente en cuanto a la intromisión de la familia política en las decisiones de pareja. A la suegra, su nuera le ha arrebatado a su hijo y se siente desplazada. Al suegro, su yerno le ha quitado a su niña y no lo puede soportar. Incluso “ruedan las pelusas” por los celos de unos y otros.

No hay que olvidar que la familia de origen, donde hemos nacido, crecido y evolucionado con sus cosas buenas y sus cosas malas, no la hemos elegido. La familia creada sí la elegimos desde el momento en el que decidimos emprender una vida en común. Aquí tendremos poder de decisión para marcar el rumbo.

A veces sucede que el suegro o la suegra e incluso el cuñado pretenden imponer su opinión, por ejemplo, con respecto a una compra importante que va a realizar la pareja. Será entonces cuando ambos deban dejar claro que su decisión es de los dos , que ya está tomada o que lo harán privado . No hay nada que más moleste que uno priorice esa opinión de sus padres frente al otro o al contrario.

Aquí las discusiones se podrían agravar si se cuenta demasiado con la ayuda de los abuelos. Reproches al respecto hay muchos y es difícil calmar las aguas… Son muy típicas las frases como “tu madre le da chuches al niño” o “tu padre no le pone el abrigo”.

Sucede a menudo que algunos hombres no han sabido “cortar el cordón umbilical con su madre”, dependen demasiado de ella y al llegar los hijos esos abuelos sienten que tienen una total libertad para imponer sus opiniones a la pareja. También ocurre algo parecido entre padre e hija quien no soporta que ella tome sus propias decisiones, lo que puede desquiciar al yerno. Lógicamente, tiene que llegar la independencia de la pareja con respecto a sus padres y no consentir ciertas intromisiones.