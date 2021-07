Julio se termina y l as vacaciones de verano están cada vez más cerca . El ordenador apagado, el hotel reservado y, por delante, unas semanas de merecido descanso. Pero sois muchos, y pese de que el maletero del coche es grande, comienzas a hiperventilar pensando en cómo cuadrar el 'tetris' de maletas de tu pareja e hijos. Te damos algunas claves a tener en cuenta para optimizar al máximo el espacio y que ninguna de vuestras pertenencias salga perjudicada. Porque a veces, como dice el refrán, más vale maña que fuerza.

Las maletas son el bulto principal que vamos a tener que meter en nuestro coche. Hay quien las pone de lado y sin ningún tipo de orden, pero esto no es muy recomendable; perdemos espacio y, al no quedar fijas, corremos el riesgo de que se muevan durante el trayecto. Lo más recomendable es que las pongamos planas, debajo del todo, para optimizar al máximo el espacio del maletero. De esta forma quedarán fijas y tendrás más margen para poner otros objetos encima.

De esta forma, lograremos conseguir un buen equilibrio. Además, generalmente, es lo que necesitaremos tener más a mano (paradas para descansar, un picnic de camino, un trago de agua…). Sin necesidad de aplastarlas, podemos colocar algún tipo de anclaje alrededor para que no se pierdan en el maletero durante el trayecto y para evitar que, en caso de accidente, salgan disparadas hacia los asientos traseros o delanteros.

Con ello no solo ganas espacio, sino seguridad a la hora de circular. Si distribuyes el peso uniformemente, sin desajustes a los costados, conducirás más seguro y, previsiblemente, ahorrarás más gasolina que si no existe un orden claro. Una mala organización de los bultos no solo es ineficiente a nivel de conducción, sino que también puede ser peligroso a en cuanto a la seguridad vial.