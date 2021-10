Entre los más destacados están también los más comunes: cambios en el estado de ánimo , aislarse de la familia, pero también de los amigos, mostrar desinterés por las actividades que antes lo eran todo para él, mayor irritabilidad en situaciones que antes no ocurrían o, incluso, descuidarse, no mantener una correcta higiene personal , una reducción en su desempeño escolar o, ya más peligrosas, mostrar conductas de riesgo en diferentes ámbitos, como el sexual o con el abuso de sustancias, destaca la experta.

Detectarlo es importante porque si no se hace, no se trata. En ello ve la experta consecuencias, pues al no tratarse, el adolescente no va a recibir las herramientas suficientes para gestionar sus emociones y, en los peores casos, pueden aparecer pensamientos suicidas , pero también otras como una mayor posibilidad de padecer depresión durante la vida adulta, baja autoestima , mantener relaciones tóxicas o desarrollar otras patologías mentales.

Además de la comunicación y la confianza, la psicóloga ve importante el papel de los padres en los pequeños gestos del día a día, pues no dejan de ser los modelos a seguir . "Si tus hijos ven que ante un mal día en el trabajo te quejas y te bebes un gin tonic para olvidarlo o te tomas un ansiolítico, les estás transmitiendo que la regulación emocional pasa por el uso de sustancias , y eso no es un buen mecanismo de afrontamiento", aconseja.

Pero ojo, porque también habla de la invalidez que se puede hacer, de forma inconsciente, a las emociones de los hijos, como "esto que te pasa no es nada". Con ese tipo de frases se puede transmitir que lo que sienten no está bien y, por tanto, no se les está ayudando en el momento que lo necesitan. Además, aboga por romper con la sobreprotección que en ocasiones se genera sobre ellos al creer que no son capaces de hacer algo y con la exigencia desmedida cuando no se pone valor en algunos de sus logros, gestos que pueden mermar su autoestima.