Concha Velasco está viviendo en una residencia. La noticia te impacta porque sabes que tu madre ya no puede vivir sola en casa . Es cierto que dispone de ayudas externas, que la cuidas, que vas a verla , que pasa temporadas en tu casa, pero la realidad se impone. Crees que ha llegado el momento de plantearle ir a una residencia . Y lo tienes que hablar con tus hermanos, una situación que puede generar conflictos .

Hace algunos años, posiblemente por un factor socio-cultural, las residencias se veían como centros mal diseñados y con una pésima atención. Pero eso no tiene por qué ser así. En la actualidad, los recursos asistenciales están mucho mejor diseñados y, en la mayoría de los casos, cuenta con excelentes profesionales capaces de dar los mejores cuidados.

No todas las residencias tienen ese aire despersonalizado. Se puede optar por el movimiento ' Green House', que simula la apariencia de una casa para que la persona mayor se sienta como en su propio hogar. Para ello, las instalaciones presentan habitaciones individuales y distintos comedores y amplias salas de estar. La atención del personal es 24 horas.

Existen incluso residencias/hoteles (Hospitality Design), donde la programación y la planificación de las actividades están enfocadas al ocio. Si lo que no quiere es abandonar definitivamente su hogar , puede recurrir al concepto de centro de día con servicios de alojamiento temporal y actividades en horarios específicos.

Es quizá la parte más compleja. Lograr que asuman que el cambio es bueno para ellos y que no supone una pérdida de calidad de vida, sino una mejora tanto para ellos como para el entorno familiar. No hay una receta mágica porque cada familia es distinta y compleja, pero los expertos sí recomiendan algunas pautas que no cuesta implementar y que pueden ser útiles