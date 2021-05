Luego José, de 89 años, ha querido decirles que se lo pasen bien, pero con cuidado, más aún en plena pandemia, por eso les aconseja "que disfruten de la edad, pero siempre con prudencia". Y de la diversión, a la responsabilidad, pues María Josefa llama al respeto, pero también a que "trabajen para ganarse el pan honradamente", a lo que se unía Octavio, que les anima a estudiar y trabajar porque "el futuro es del que lucha, el vago no consigue nada". Aún así, uno de los mensajes más conmovedores es el de María, de 86 años, que contaba "que no aguanten nada que no les haga feliz".