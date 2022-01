Hay unas páginas de los periódicos en papel, ahora también en digital, que no son agradables de ver, pero en las que todos nos paramos para echar una ojeada rápida. Son las esquelas . Un repaso rápido, nadie conocido y a la siguiente página del diario. Lo que últimamente ocurre, no siempre, es que cuando le echamos un ojo a esas páginas puede salirnos alguna que otra sonrisa o, por el contrario, que la tristeza nos envuelva. ¿Por qué? Cada vez más están personalizadas y algunos optan por un mensaje final divertido y otros por palabras más duras , como una de las últimas esquelas publicadas en Faro de Vigo.

Hace unos días fallecía a los 103 años Clotilde y en principio parecía una esquela normal. Se daba el día de fallecimiento, su familia más cercana, dónde era el velatorio, la posterior misa y entierro, etc. La información que suele ir siempre en cualquier esquela, vamos. Pero en este caso se dejó un mensaje más. En la parte baja del obituario se destacaba una nota que había dejado la mujer, corta, de solo una línea, y concisa que no ha dejado indiferente a nadie. "Familia que no se ha preocupado en todos estos años que no se molesten en venir".