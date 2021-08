Tal y como señalan estas instituciones, si bien la soledad elegida no supone un problema al ser elección del propio individuo, la soledad no deseada sí que repercute de forma negativa en la persona, una situación en la que el ministerio no solo engloba a aquellos que viven solos, también a quienes aún viviendo en compañía se sienten solas por falta de conexión con el ambiente y el núcleo que les rodea. Además, pese a ser un problema que principalmente se encuadra en personas adultas o mayores, la soledad no deseada es "susceptible de afectar a personas de todas las edades".