Padrazo y abuelazo, así se puede definir al exjugador y actual entrenador de fútbol Míchel González a sus 58 años. Solo hay que darse un paseo por sus redes sociales para descubrir que pese a que una de sus grandes pasiones es el balón, el césped y los estadios , su familia es esencial en su día a día , y si no nos lo muestra él, ya se encargan sus hijos de contarnos lo buen padre y abuelo que es . En 1986 se casó con Mercedes Morales, la que ha sido su novia de toda la vida, y con ella el exjugador del Real Madrid ha logrado construir una familia unida junto a sus hijos Adrián y Álvaro y sus, por ahora, tres nietos.

Sus hijos, también ligados al deporte

Por su parte, Álvaro, el pequeño de los hermanos, no ha seguido los pasos ni de su padre ni de Adrián en el fútbol y principalmente se ha dedicado al mundo de los negocios y las redes sociales, aunque ha trabajado en marketing deportivo y también fundó un centro de entrenamiento personal, por lo que tan alejado del deporte no se encuentra. A pesar de que se casó en 2017, por el momento no ha tenido hijos, algo que parece que sustituye con sus sobrinos, quienes son el ojo derecho de su tío.