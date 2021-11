Una nieta propone a su abuelo que escriba las cosas que le hacen feliz: "Despertarme y ver a mi mujer"

"¿Eres feliz?" o "¿qué te hace feliz?". Dos preguntas sencillas que no son fáciles de responder. Vivimos corriendo de un lado para otro y cuando nos formulan una de esas preguntas no sabemos muy bien qué responder. Eso la mayoría de las personas, porque otros tienen más claro qué es lo que les hace felices y pueden completar una lista con diez motivos. Es el caso del abuelo de Raquel, una usuaria de Twitter que le pedía al hombre una lista de cosas que le hicieran feliz. "Me encuentro personalmente destrozada", comentaba la joven al publicar los diez motivos de la felicidad de su abuelo.