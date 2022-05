El regatista se casó por primera vez a los 43 años con Begoña Gil de Barroeta , con la que tuvo a sus dos hijas: Begoña y Paloma. No obstante, el matrimonio terminó divorciándose y hace unos años Campos se casó en segundas nupcias con la brasileña Cristina Franze.

El vínculo entre ambos ha sido tal que no es la primera vez que el rey Juan Carlos se hospeda en su casa , ya que siempre que pasa por Sanxenxo se queda allí, donde disfruta de la tranquilidad que su amigo le ofrece, además de gastronomía gallega. Sin embargo, su buena sintonía es palpable en uno de los grandes recuerdos del regatista con el emérito.

El chalé de Pedro Campos en Sanxenxo no es desconocido para el rey Juan Carlos, ya se ha alojado en él en otras ocasiones anteriores. La casa consta de dos plantas con vistas a la ría de Pontevedra y muy próxima a la playa de Nanín, un lugar que, pese a no contar con vigilancia, le ofrece una mayor privacidad. Antes de pernoctar ahí, lo hacía en una casa rural, pero desde que piso el hogar de su amigo, no ha cambiado el lugar donde quedarse cada vez que va a Sanxenxo.