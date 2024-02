El país que prohíbe aparcar vehículos eléctricos en garajes y sótanos

El caso de Vietnam no es el primero, en la ciudad de Kulmbach, en Alemania, el departamento de Ingeniería Civil de la ciudad decretó que "los vehículos eléctricos e híbridos ya no pueden aparcar en aparcamientos subterráneos" . Tomaron dicha determinación tras el incendio de un Volkswagen Golf en el interior de uno de este aparcamiento subterráneo que ocasionó graves daños y se necesitaron 5 meses para volver a abrir el parking, con un coste de 195.000 euros.

El problema de los coches eléctricos no es el porcentaje de riesgo de incendio que tienen, pues es menor que los coches de gasolina, sino su manera de arder. Las baterías son de litio, y cuando se incendian no provocan llamas por combustión como un coche de gasolina, sino por reacción química. En otras palabras, el agua no apaga el fuego, porque no puede parar la reacción química.