A la hora de conducir, ciertas normas las tenemos muy claras como parar el vehículo en un stop o no adelantar con línea continua. Sin embargo, nos asaltan dudas sobre todo en cuanto a lo relacionado con el calzado, como llevar tacones, chanclas o ir descalzo . En Uppers hemos revisado el Reglamento General de Circulación para despejar estas cuestiones y saber cuánto es la multa por conducir con tacones , unas chanclas de piscina o directamente sin zapatos.

En estos casos, los conductores dudan porque, en realidad, la normativa no es tan específica y no concreta cómo debe ser el calzado para conducir, al igual que tampoco hace referencia a la vestimenta. En sus comunicaciones, la DGT recomienda llevar ropa y calzado cómodos, pero no hace una prohibición expresa de ninguna prenda o un tipo de zapato.