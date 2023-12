Son miles, millones, los españoles que arrancan su coche cada día y salen a la carretera. Unos hacen más kilómetros y otros menos, al igual que hay quien tiene el coche para momentos puntuales y no hace, ni de lejos, un uso diario de su vehículo. Y eso puede traer problemas mecánicos y también para el depósito. ¿Caduca la gasolina si se queda mucho tiempo en el depósito? ¿Pierde propiedades poniendo en peligro tu conducción o el correcto funcionamiento del vehículo?

Que te vayas de viaje una semana y tu coche se quede parado con el tanque lleno no tiene ningún peligro, es algo hasta normal. Sin embargo, cuando tu vehículo se queda inmóvil varias semanas, incluso meses, hay que estar atento, porque la gasolina no va a caducar como tal, pero sí que empezará a perder propiedades según va pasando el tiempo, especialmente aquellos combustibles que no tienen muchos aditivos.