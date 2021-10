Imagina tomarte unas copas de más en una quedada con amigos y que al querer volver a casa tu coche no arranque. No, no es que de repente haya aparecido una dramática avería en el coche por la que tengas que llamar a la grúa y llevar tu coche al taller para ver lo que le pasa con su correspondiente desembolso. Entonces, ¿qué es? Se trata de un sistema antiarranque en formato alcoholímetro con el que, si se supera la tasa permitida, tu coche no se pondrá en marcha, una medida que en 2019 adelantó la Unión Europea (UE) y que entra dentro de la nueva Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial. ¿Será obligatorio para todos los conductores? ¿A partir de cuándo será efectiva la medida?