Hace solo unos días la Dirección General de Tráfico (DGT) recomendaba adelantar la vuelta del puente a aquellos que estuviesen pasando sus vacaciones en la mitad norte de España y tuviesen previsto volver en coche debido a las grandes nevadas de la borrasca Barra, que continúa haciendo de las suyas en algunas regiones. Entre las recomendaciones para el viaje de vuelta estaba llevar cadenas para la nieve , pero no todo sirve. Así lo han demostrado algunas cuentas de información en Twitter, donde han publicado algunos vehículos que han tenido que dejar de circular o han volcado llevando cadenas de tela . ¿Qué son? ¿Realmente funcionan con grandes nevadas como las de estos últimos días?

El que vive en zonas frías o en las que durante el invierno suele nevar sabe que una vez llegado el otoño debe llevar cadenas para sus neumáticos. Por lo general, lo normal es llevar cadenas metálicas , las de toda la vida, aunque su montaje no sea el más sencillo, pero con el tiempo se han ido popularizando otro tipo de cadenas , como las de tela . Estas permiten una conducción mucho más suave y su colocación es mucho más sencilla. Ahora bien, más allá de sus ventajas, también cuenta con varios inconvenientes que nos deben hacer plantearnos si realmente nos merecen la pena o no.

Si miramos la parte buena son, como decíamos, sencillas de colocar y permiten una conducción más suave que las de metal porque no genera vibraciones. Además, al ser una simple funda, no genera grandes daños sobre los neumáticos y ocupan menos espacio. Quitando esto, hay cosas negativas por las que no siempre son la mejor de las opciones ante una nevada de las características de los últimos días.