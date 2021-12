Esto se debe a que con el pronóstico meteorológico para el miércoles y el jueves no solo se verán afectadas vías secundarias, también carreteras principales, por lo que podría ocasionarse un gran colapso , además de peligro, en las vías. No obstante, la DGT también ha lanzado un mensaje a los ciudadanos que vivan en la zona norte del país para que eviten durante estos días los desplazamientos en carretera que no sean imprescindibles hasta que la alerta meteorológica pase. ¿Qué hacer si te pilla una nevada a mitad de trayecto? Te dejamos algunos de los principales consejos para conducir de forma segura.

En todo caso, revisa una de las partes más importantes de tu vehículo: los neumáticos. Comprueba que estén en correctas condiciones y con la presión recomendada para que no pierda adherencia al asfalto en caso de que se vuelva deslizante. En su caso, si se tienen neumáticos especiales para el invierno no habrá problema, estos se identifican con las siglas M + S, que ofrecen un mejor agarre. Sin embargo, si no los tienes, es obligatorio llevar cadenas cuando la capa de nieve ya tapa la carretera y los neumáticos no son los idóneos para la nieve, siempre efectuando una conducción suave evitando movimientos bruscos.