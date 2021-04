Multa, ¿sí o no?

Salud pública no es competencia de la DGT

Ante la avalancha de publicaciones y la confusión generada, la DGT publicó un comunicado la semana pasada en el que aseguraba que, al tratarse de aspectos relacionados con la salud pública, no entrará a multar en estas situaciones. "El uso de la mascarilla es una medida sanitaria y de salud pública, por tanto la DGT no tiene competencia alguna en la regulación de la misma" , aclaró desde la cuenta oficial de Twitter.

Alto, claro y contundente

En concreto, el organismo advirtió que tanto en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial como en cualquiera de los demás reglamentos que la desarrollan, no se recoge que "no llevarla, quitársela o demás acciones con la misma sea un precepto infractor". Tampoco que "lleve aparejado la pérdida de puntos del permiso de conducir, por tanto NO ES SANCIONABLE". Alto, claro y contundente: la salud pública no es competencia del organismo de tráfico.