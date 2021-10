Lo habrás escuchado a lo largo de estos días, la Dirección General de Tráfico (DGT) no se lleva muy bien con las mascarillas negras . ¿Significa eso que queda prohibido conducir con ellas? ¿Acarrea algún problema ponerse al volante con una puesta? Realmente no. Entonces, ¿por qué tanto revuelo? El problema está en los exámenes teóricos para sacarse la primera parte del carnet de conducir para el que puede que tu hijo esté preparándose para hacerlo próximamente. ¿Cuál es el verdadero revuelo sobre la mascarilla negra y la DGT?

Por eso mismo, y para evitar fraudes durante el examen teórico, han pedido que las mascarillas que se utilicen no sean negras. La DGT ha informado que no hay ninguna prohibición sobre esto, solo que debido a que se ha detectado este problema las jefaturas de tráfico están más atentas y, en concreto la de Badajoz decidió tomar esta medida. ¿Qué pasa si tu hijo no tiene ni idea y acude con una mascarilla negra a hacer el examen? En principio nadie le va a negar la posibilidad de que haga la prueba teórica, solo que quizá le pedirán que se la quite un momento para comprobar que no lleva nada debajo.