Esta baliza luminosa, como contábamos, será la sustituta del triángulo pero hay tiempo de sobra para hacer el cambio, aunque mejor que no esperes tanto como lo hemos hecho con el cambio de las pesetas. Pese a estar ya en vigor, no será hasta julio de 2026 cuando los triángulos desaparezcan por completo y la baliza pase a ser obligatoria, por lo que hay tiempo de sobra para hacerse con una y realizar el cambio, pero mejor no demorarse demasiado, aunque por el momento no nos pueden multar por no tenerla.